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"الأونروا": نقدم نصف مليون استشارة طبية للشعب الفلسطينى كل شهر

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القاهرة - سامية سيد - كتب ـ محمد عبد العظيم

الإثنين، 02 ديسمبر 2024 12:46 م

قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) "فيليب لازاريني" أن الوكالة تحافظ على الهوية الفلسطينية منذ تأسسيها وتعمل وفق القانون الدولي وعلى حماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. 

وأضاف خلال كلمته فى مؤتمر القاهرة الوزاري لدعم الاستجابة الإنسانية فى قطاع غزة: "يجب ضمان الظروف الآمنة والفعالة لاستمرار العمليات الإنسانية فى قطاع غزة".

وتابع المفوض العام للأونروا: "لا مؤسسة قادرة علي تعليم مئات الآلاف من الأطفال داخل قطاع غزة الإ وكالة أونروا ونحن نقدم استشارات طبية كبيرة للشعب الفلسطيني حيث نقدم 60 ألف استشارة طبية يوميا ونقدم نصف مليون استشارة طبية للشعب الفلسطيني كل شهر". 

وأشار المفوض العام لأونروا، إلى أن الوكالة قدمت على مدار 75 عاما الخدمات التعليمية للاجئين في فلسطين والأردن، متابعا: "نحن بحاجة إلى استجابة طارئة في غزة ونطالب بحل سياسي لإنهاء الوضع الكارثي في القطاع".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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