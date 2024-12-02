شكرا لقرائتكم خبر عن "الأونروا": نقدم نصف مليون استشارة طبية للشعب الفلسطينى كل شهر والان مع تفاصيل الخبر

قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) "فيليب لازاريني" أن الوكالة تحافظ على الهوية الفلسطينية منذ تأسسيها وتعمل وفق القانون الدولي وعلى حماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأضاف خلال كلمته فى مؤتمر القاهرة الوزاري لدعم الاستجابة الإنسانية فى قطاع غزة: "يجب ضمان الظروف الآمنة والفعالة لاستمرار العمليات الإنسانية فى قطاع غزة".

وتابع المفوض العام للأونروا: "لا مؤسسة قادرة علي تعليم مئات الآلاف من الأطفال داخل قطاع غزة الإ وكالة أونروا ونحن نقدم استشارات طبية كبيرة للشعب الفلسطيني حيث نقدم 60 ألف استشارة طبية يوميا ونقدم نصف مليون استشارة طبية للشعب الفلسطيني كل شهر".

وأشار المفوض العام لأونروا، إلى أن الوكالة قدمت على مدار 75 عاما الخدمات التعليمية للاجئين في فلسطين والأردن، متابعا: "نحن بحاجة إلى استجابة طارئة في غزة ونطالب بحل سياسي لإنهاء الوضع الكارثي في القطاع".