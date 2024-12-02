شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة: منح الشقق الفندقية تراخيص لمزاولة التأجير وضمان سلامة السائحين والان مع تفاصيل الخبر

أعلن وزير السياحة والآثار شريف فتحي، عن خطة الوزارة لمنح تراخيص للشقق الفندقية التي تقدم خدمات تأجير مؤقت للسائحين، بهدف ضمان معايير النظافة والأمن والسلامة، قائلاً: "جزء كبير من هذه الشقق والمنازل، لا يتبع قطاع السياحة بشكل رسمي، لذا نسعى لترخيصها لضمان الجودة والاطمئنان على سلامة السائحين”.

وقال "فتحي" خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي: "سيتناول لائحيا، مسألة حصول الشقق الفندقية على رخصة من وزارة السياحة لمزاولة النشاط، وسنكون أمام تنظيم لنعرف من يتعامل مع السائحين، ويكون هناك حصر للشقق الفندقية المؤجرة للسائحين".

وفي سياق متصل، أشار وزير السياحة والآثار إلي البنية التحتية الجيدة للمتاحف المصرية، مشيراً إلي إمتلاك المتحف المصري الكبير بنية تحتية ممتازة، ومصر ستعمل علي زيادة قدرتها لجعل الزيارات أسهل للاشخاص ذوي الاعاقة.

ونوه شريف فتحي، إلى أن مصر لديها تنوع أثري وسياحي كبير، والامكانيات لابد أن تدار بشكل جيد، مع الحفاظ علي ترميمها وإبقائها، ونحاول مؤائمة الميزانيات.