شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: نسعى لزيادة انخراط الشركات العالمية فى مشروعات إنتاج الطاقة والان مع تفاصيل الخبر

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، "موراي أوتشينكلوس"، الرئيس التنفيذي لشركة "بريتيش بيتروليوم"، وذلك بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، ونادر زكي، الرئيس الإقليمي للشركة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أن الرئيس السيسى، أشاد بأنشطة الشركة فى مصر فى مجالي الغاز والبترول، وكذلك في تطوير الحقول المصرية المختلفة، كما رحب بزيادة استثمارات الشركة فى قطاع الطاقة المصري، مؤكدًا حرص الحكومة على توفير كافة التسهيلات اللازمة لعمل الشركات العالمية وزيادة انخراط القطاع الخاص في هذا القطاع الحيوي.

كما صرح المتحدث الرسمي، بأن الرئيس أكد أيضاً تطلع الدولة لتوسيع التعاون مع شركة "بريتيش بيتروليوم" ليشمل مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، خاصةً فى ظل الإمكانات الواعدة التي تتمتع بها مصر في إنتاج الهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى جهود الدولة للتحول إلى مركز إقليمي لإنتاجه وتصديره، وسعيها لزيادة انخراط الشركات العالمية فى مشروعات إنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة ذات الانبعاثات المنخفضة فى مصر.