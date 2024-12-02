شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الفرنسى يشارك فى مؤتمر القاهرة لدعم المساعدات الانسانية لغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك اليوم الإثنين، وزير الخارجية الفرنسى، جان نويل بارو، فى مؤتمر دولى لدعم وتعزيز "الاستجابة الإنسانية لقطاع غزة"، والذى يعُقد بالقاهرة.

ووفقا لبيان لوزارة الخارجية الفرنسية، يتوجه وزير الخارجية الفرنسى إلى القاهرة اليوم الاثنين، لحضور مؤتمر إنسانى حول غزة، وذلك بعد مرور عام على انعقاد المؤتمر الإنساني الدولي من أجل سكان غزة والذي عُقد في باريس في 9 نوفمبر 2023.

وفي كلمته، سيطالب بارو مجددا بالإفراج الفوري عن جميع الرهائن ووقف فوري ودائم لإطلاق النار، مما يتيح إيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع ودون عوائق.

كما سيعلن عن استمرار المساعدات الفرنسية للسكان المدنيين في غزة، ففي 9 نوفمبر 2023، أتاح المؤتمر الإنساني الدولي للمدنيين في غزة والذي عُقد في باريس التعهد بتقديم مساعدات بقيمة مليار يورو للاستجابة للأزمة الإنسانية في غزة، ساهمت فيها فرنسا بقيمة 100 مليون يورو لعام 2023 ثم ما يصل إلى 100 مليون يورو لعام 2024.

ومن المقرر أن يلقي وزير الخارجية الفرنسي كلمته خلال الجلسة العامة الأولى للمؤتمر الدولي لدعم المساعدات الانسانية لغزة، حيث تُكثف مصر جهودها للحشد دوليا لتقديم المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني، بما يُسهم في التخفيف من وطأة معاناته الإنسانية.

