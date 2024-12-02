شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية العراقية: الحدود مع سوريا مؤمنة بشكل كامل ولا يمكن اختراقها والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الداخلية العراقية: إن الحدود مع سوريا مؤمنة بشكل كامل ولا يمكن اختراقها، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأضافت الداخلية العراقية: عملنا منذ عامين على تأمين الحدود العراقية مع جميع دول الجوار.

وأكد قائد قوات حرس الحدود العراقية على الدعم الكبير من القائد العام وإجراءات مكثفة لضبط الحدود.