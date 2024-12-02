شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: مصر قدمت 70% من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

أكد السفير بدر عبد العاطي وزير الخارجية، أن جهود الدولة المصرية لدعم الأشقاء في فلسطين مستمرة في إطار مسئولية وواجب مصر تجاه الأشقاء في فلسطين وبتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف الوزير خلال كلمته في افتتاح مؤتمر القاهرة الوزاري لدعم الاستجابة الإنسانية في غزة: "أن مصر قدمت 70% من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وأنشأت أول مخيم إيواء للأشقاء في جنوب قطاع غزة"، مشددا على أن الاحتلال يمنع وصول المساعدات الإنسانية إلي قطاع غزة بطرق غير مبررة.

ويأتي عقد المؤتمر في سياق جهود مصر الداعمة للاستجابة الإنسانية في غزة ولمواجهة الكارثة الإنسانية التي يعاني منها أبناء الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، حيث يهدف المؤتمر لتأمين التزامات واضحة بتقديم المساعدات لغزة، وتعزيز الدعم الدولي لضمان استدامة الاستجابة للأزمة الإنسانية في غزة، وحشد الجهود لتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة لأهل غزة، والتخطيط للتعافي المبكر داخل القطاع.

كما يأتي المؤتمر في ظل مطالبات عربية رسمية برفع القيود الإسرائيلية على مرور المساعدات لقطاع غزة، بعد قرار إسرائيل بحظر عمل أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في شهر أكتوبر الماضي.