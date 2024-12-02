شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: نستهدف تعزيز استجابة المجتمع الدولى للكارثة الإنسانية فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

قال السفير بدر عبد العاطي وزير الخارجية: نستهدف تعزيز استجابة المجتمع الدولي للكارثة الإنسانية فى قطاع غزة، موضحا أن مؤتمر القاهرة يأتي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف خلال كلمته فى افتتاح المؤتمر: "لقد فاق العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة كل الحدود.. والمأساة غير الإنسانية غير مسبوقة فى القطاع".

ويأتي عقد المؤتمر في سياق جهود مصر الداعمة للاستجابة الإنسانية في غزة ولمواجهة الكارثة الإنسانية التي يعاني منها أبناء الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، حيث يهدف المؤتمر لتأمين التزامات واضحة بتقديم المساعدات لغزة، وتعزيز الدعم الدولي لضمان استدامة الاستجابة للأزمة الإنسانية في غزة، وحشد الجهود لتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة لأهل غزة، والتخطيط للتعافي المبكر داخل القطاع.

كما يأتي المؤتمر في ظل مطالبات عربية رسمية برفع القيود الإسرائيلية على مرور المساعدات لقطاع غزة، بعد قرار إسرائيل بحظر عمل أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في شهر أكتوبر الماضي.