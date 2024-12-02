شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف حجم المشروعات الجديدة لرفع الطاقة الاستعابية للمستشفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إن المشروعات التي يتم تنفيذها لزيادة السعة الاستيعابية للمستشفيات في 27 محافظة تتضمن 739 مشروع تم تنفيذة باجمالي عدد أسرة 9206 بتكلفة مالية مقدارها 344.435.204، خلال الفترة الراهنة.

وتابعت وزارة الصحة خلال نشرة حصاد إنجازاتها خلال عام 2024: يوجد 380 مشروع جاري تنفيذة باجمالي اسرة 14.070 بتكلفة مالية مقدارها 77.805.709 .

واستكملت: يوجد 42 مشروع جاري اعداد مستندات للطرح باجمالي اسرة 7024 بتكلفة مالية مقدارها 33.215

بينما هيئة الاسعاف المصرية قامت بشراء 1000 سيارة إسعاف جديدة لمشروع حياه كريمة وتم تطوير ورفع كفاءة نقاط الإسعاف ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة 367 ما بين تطوير وإحلال وتجديد وإنشاء جديد.

و تم التخطيط للمرحلة الثانية بإجمالي 520 نقطة إسعاف (تطوير وإنشاء جديد وتم الإنتهاء من توريد وتشغيل أنظمة ومعدات الشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة في عدد 5 محافظات.