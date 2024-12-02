شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مؤتمر القاهرة لتعزيز الاستجابة الإنسانية بغزة تحت رعاية الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنطلق مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية فى غزة.

ويأتي عقد المؤتمر في سياق جهود مصر الداعمة للاستجابة الإنسانية في غزة ولمواجهة الكارثة الإنسانية التي يعاني منها أبناء الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، حيث يهدف المؤتمر لتأمين التزامات واضحة بتقديم المساعدات لغزة، وتعزيز الدعم الدولي لضمان استدامة الإستجابة للأزمة الإنسانية في غزة، وحشد الجهود لتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة لأهل غزة، والتخطيط للتعافي المبكر داخل القطاع.

كما يأتي المؤتمر في ظل مطالبات عربية رسمية برفع القيود الإسرائيلية على مرور المساعدات لقطاع غزة، بعد قرار إسرائيل بحظر عمل أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في شهر أكتوبر الماضي.