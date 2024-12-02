مواصفة امتحان مادة العلوم المتكاملة لأولى ثانوى للفصل الدراسى الأول 2025

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حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفة امتحان مادة العلوم المتكاملة للصف الأول الثانوي للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2024/2025، كما أعلنت وزارة التربية والتعليم، الضوابط العامة للورقة الامتحانية لمادة العلوم المتكاملة للصف الأول الثانوى كالتالي:-

- أن تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف.

- أن تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها.

- أن تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة للتمييز بين مستويات التحصيل الدراسي الطلاب.

- أن تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

- أن توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.

- أن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

- أن تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية المرحلة - الصف - المادة - الزمن - الدرجة - الفصل الدراسي - تاريخ الامتحان)

- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقروئيتها «الخط - نوع الخط - المسافات بين السطور - الهوامش - العناوين - تعليمات الأمانة - جودة الطباعة - الخلو من الأخطاء اللغوية.

- لا تتضمن الورقة الامتحانية المعلومات والأنشطة الإثرائية وكل ما يندرج تحت عنوان مزيد من المعرفة.

- أنواع الأسئلة المتضمنة بالورقة الامتحانية تكون متنوعة بين أسئلة الاختيار من متعدد وكل سؤال بدرجة بنسبة 85%، بما يعادل 20 من درجة الاختبار، والأسئلة المقالية سؤالين كل سؤال بدرجتين بنسبة 15% بما يعادل 4 من درجة الاختبار.

- زمن الإجابة ساعتين للصف الأول الثانوي.



جدول موصفات امتحان مادة العلوم المتكاملة لأولى ثانوى