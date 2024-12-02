شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء أول نقابة للمأذونين الشرعيين بعد 70 عاما على صدور لائحة عملهم الأساسية والان مع تفاصيل الخبر

بعد أكثر من 70 عاما، على صدور اللائحة التنظيمية لعمل المأذونين الشرعيين لزواج المصريين، نشرت الجريدة الرسمية القرار الصادر بإنشاء أول نقابة للمأذونين في مصر.

وتضمن القرار المنشور في الجريدة الرسمية، لائحة النظام الأساسي لنقابة المأذونين الشرعيين بجمهورية مصر العربية، التي نصت على أن تنشأ نقابة للمأذونين الشرعيين ويكون لها الشخصية الاعتبارية ومقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس النقابة إنشاء فروع لها في جميع المحافظات، وتشكل النقابة الحالية من 505 أعضاء ممثلين للجمعية العمومية.

وتكون أهداف نقابة المأذونين الشرعيين ممثلة في الأتي:

1-الدفاع عن مصالح الأعضاء والمحافظة على تقاليد المهنة وآدابها.

2-رفع مستوي المأذونين علميا وخلقيا واجتماعيا للارتقاء بأسلوب آداب المهنة.

3-تسوية المنازعات ذات الصلة بالمهنة وبث روح التعاون والإخاء بينهم.

4-تقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأعضاء وتنظيم معاش العجز والشيخوخة والوفاة وتقديم المساعدات عند الحاجة وتوفير الرعاية الصحية للأعضاء والشيخوخة والو وأسرهم وحقا وفقا للائحة الداخلية.