شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يناقش مع نظيره البرازيلى جهود الدعم الإنسانى للشعب الفلسطينى والان مع تفاصيل الخبر

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، ماورو فييرا، وزير خارجية البرازيل، وذلك على هامش أعمال المؤتمر الوزارى لتعزيز الاستجابة الإنسانية فى غزة.

تناول الوزيران، جهود تقديم الدعم الإنسانى العاجل للشعب الفلسطينى فى ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية التى يشهدها قطاع غزة، وضرورة تعزيز التنسيق الدولى لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية، كما تبادل الوزيران وجهات النظر بشأن التطورات الراهنة فى الشرق الأوسط، وأهمية التوصل إلى وقف فورى لإطلاق النار فى غزة، وتكاتف الجهود الدولية لتحقيق السلام والاستقرار فى المنطقة.

تناول اللقاء أيضًا العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر والبرازيل التى تشهد تطورًا متصاعدًا، والتى عكسها لقاء رئيس الجمهورية مع الرئيس البرازيلى "لولا دا سيلفا" فى نوفمبر ٢٠٢٤، على هامش قمة مجموعة العشرين، وتوقيع وثيقة "الشراكة الاستراتيجية" بين البلدين.

وأعرب الوزيران عن تطلعهما إلى توسيع نطاق التعاون الثنائى فى مختلف المجالات واستكشاف فرص جديدة تخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، بالإضافة إلى التعاون الثلاثى فى أفريقيا.