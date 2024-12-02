شكرا لقرائتكم خبر عن زيارة مفاجئة.. وزير التربية والتعليم يتفقد مدارس الإسماعيلية بمفرده والان مع تفاصيل الخبر

تفقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عددا من مدارس الإسماعيلية صباح اليوم بصورة مفاجئة بمفرده.

وبحسب المصادر، فإن الوزير لم يصطحب معه أحد من المسؤولين بمحافظة الإسماعيلية، خاصة مسؤلى مديرية التربية والتعليم وفاجئ العديد من المدارس للوقوف على حالة المدارس على طبيعتها بدون أي استعدادات، حيث تفقد عدد من المدارس في التل الكبير ثم سيتفقد عددا اخر في القصاصين وأبو صوير.

ووفق المصادر سيلتقي الوزير بعد ذلك محافظ الإسماعيلية بمكتبه وعدد من قيادات مديرية التربية والتعليم.

