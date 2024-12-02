شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: زيادة 28% فى عدد المنتفعين بخدمات التأمين الصحى بالجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إنه خلال عام 2024 تم صدور قرارات بضم 15 مليون مواطن جديد علي الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بنسبة زيادة 28% لأعداد المنتفعين ليبلغ عدد منتفعي التأمين الصحي في مصر لما يجاوز 69 مليون منتفع.

وتابعت: تم تنفيذ منظومة التوسع الرأسي باستحداث 96 عيادة مسائية للارتقاء بجودة الخدمة المقدمة والحد من التكدس بلغ التردد عليها خلال عام 3.9 مليون مواطن والتوسع في خدمة العيادات المتعاقدة من خلال التعاقد مع 15 عيادة خاصة، ليصبح إجمالى المنتفعين بالتأمين الصحى 69,669,398 بنسبة تغطية تأمينية بلغت 69.7 % من إجمالى الشعب المصرى.

وأصافت: تم إدخال خدمات علاجية جديدة 40 قسم وخدمة جديدة بمستشفيات الهيئة ليبلغ إجمالي ما تم إضافته من خدمات وأقسام جديدة خلال خطة الهيئة إلى 120 قسم وخدمة جديدة مع التوسع في الرعايات المركزة والمتوسطة(88 سرير رعاية مركزة جديد) بنسبة زيادة 11.8 % ليصبح اجمالي عدد الاسرة 803 سرير رعاية و زيادة 45% في المخصص للدواء عن العام السابق ليصل لمبلغ 9 مليار جنيه.

واستكملت: تم إضافة 26 دواء جديدا ضمن تحديث قائمة الأدوية ليصل عدد الأدوية 860 دواء كما تم زيادة ميزانية الهيئة بنسبة 30% عن العام السابق.