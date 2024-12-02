شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: 113 ألف زيارة للعيادات المتنقلة قدمت خدمات تنظيم الأسرة خلال 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إنه فى عام 2024 تم تنفيذ (113,301) زيارة للعيادات المتنقلة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الانجابية لتغطية المناطق النائية والمحرومة بإجمالى منتفعات (1,348,471) بينهم (416,999) منتفعة جديدة.

وتابعت وزارة الصحة: تم تنفيذ (8641) قافلة صحة انجابية تحت شعار"أيامنا أحلى" لاستهداف المناطق ذات المؤشرات المنخفضة والمناطق الأولى بالرعاية بواسطة طبيبات مدربات على تقديم خدمات تنظيم الاسرة والصحة الانجابية لتغطية المناطق النائية والمحرومة بإجمالى منتفعات (741,626) بينهم (122,994) منتفعة جديدة.

واستكملت: تم تنفيذ (61,692) زيارة بنظام الطبيب الزائر لتغطية الوحدات الثابتة التي لا يوجد بها مقدمي خدمة تم خلالها تقديم الخدمة ل ( 2,165,815) منتفعة بينهم (713,635) منتفعة جدد .

وقالت: تم اضافة أنواع جديدة من وسائل تنظيم الأسرة لكافيتيريا الوسائل ( اللولب الهرموني – اللولب الشجيري – حبوب أحادية الجيل الثالث – حبوب مركبة الجيل الرابع – حقن احادية ذاتية الحقن تحت الجلد) مع إمداد الجمعيات الأهلية والجهات الأخرى بوسائل تنظيم الأسرة بالسعر المدعم وطبقاً لاحتياجاتهم.

وأوضحت وزارة الصحة: إعداد الدليل الإرشادي الموحد للرسائل الصحية "رسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية – رسائل الأمومة والطفولة – التغذية السليمة – الأمراض المعدية وغير المعدية - رسائل المبادرات الصحية الرئاسية المختلفة



