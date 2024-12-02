شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: توقيع الكشف على 1940 مواطنا بالواحات ضمن قافلة علاجية شاملة والان مع تفاصيل الخبر

أكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، تقديم كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنظيم المزيد من الفعاليات والقوافل العلاجية والتوعوية بجميع القطاعات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وفي إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" تحقيقًا لخطط التنمية المستدامة وتنفيذًا لاستراتيجية مصر 2030.

تصريحات محافظ الجيزة، جاءت عقب اطلاعه على نتائج القافلة العلاجية الشاملة بمركز الواحات البحرية ومدينة الباويطي، التي تم تنظيمها بالتعاون مع جامعة الأزهر، التي استمرت على مدار يومين، لتحسين الخدمات العلاجية المقدمة لأهالي الواحات البحرية والمناطق النائية.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن القافلة الطبية وقعت الكشف الطبي على 1940 مواطن وصرف الأدوية بالمجان والتي شملت تخصصات (الأسنان، الجراحة، الرمد، النساء، جراحة المناظير، القلب، الأنف والأذن، الباطنة) مع تقديم العلاج المجاني، بالإضافة توفير اللقاحات والأمصال للماشية وإجراء الكشف البيطري كخدمة للمربين بمركز الواحات البحرية.

ولفت إلى أن القافلة العلاجية نفذت 78 عملية جراحية متنوعة ما بين "استئصال اللوز وجراحة عامة ورمد، وجارٍ عمل الإجراءات اللازمة لإجراء 70 عملية مياه بيضاء بالعين لحالات أخرى، إلي جانب تحويل 112 حالة لمستشفى الزهراء الجامعي لعمل الفحوصات الطبية اللازمة، والتي تستدعي تدخلات جراحية وذلك لتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وثمن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، الدور الذي تقوم به مؤسسة الأزهر تحت قيادة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والتعاون مع محافظة الجيزة سواء في تنظيم القوافل الدينية الدعوية التي تقوم بتجديد الخطاب الدينى ونشر صحيح الدين أو القوافل الطبية والتنموية الشاملة التي تقدم خدماتها للمواطنين في مختلف مناطق المحافظة.

وأشار إلى أنه سيتم تنظيم العديد من القوافل العلاجية والتنموية الشاملة خلال المرحلة المقبلة لتغطية كافة قطاعات المحافظة، على أن تكون الأولوية للمناطق الأولى بالرعاية.



قافلة طبية شاملة بمدينة الواحات البحرية



إطلاق قافلة تنموية شاملة بمدينة الواحات البحرية



إطلاق قافلة طبية بمدينة الواحات