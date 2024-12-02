شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب ومحافظ القاهرة يفتتحان ملتقى توظيف مصر لشباب الخريجين والان مع تفاصيل الخبر

افتتح الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة "ملتقى توظيف مصر لشباب الخريجين" الذي تنظمه وزارة الشباب، كما افتتحا معرض لمنتجات الشباب اليدوية والتراثية بمركز شباب باب الشعرية.

شهد الافتتاح اللواء إبراهيم عبدالهادي، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، واللواء إسماعيل الفار نائب وزير الشباب والرياضة، ود. أحمد عبد الوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة، وأحمد عزازي مدير مديرية العمل، وعدد من قيادات المحافظة والوزارة.

وأكد محافظ القاهرة، أن هذا الملتقى الذي يضم 25 شركة تقدم فرص عمل للشباب، ويأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالنهوض بمستويات التشغيل وخلق فرص عمل كهدف استراتيجى، وكجزء من برنامج عمل الحكومة لتنفيذ محور التنمية الاقتصادية، كأحد محاور رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة والعمل على تأهيل الشباب لسوق العمل وفقًا للمعايير العالمية الحديثة .

وأضاف محافظ القاهرة، أن الملتقى يقدم فرص عمل في المجالات المختلفة كالمبيعات، والتسويق، والأعمال الإدارية، وخدمة العملاء .

وتفقد وزير الشباب ومحافظ القاهرة معرض المنتجات الحرفية والذي يضم 31 عارضًا من الشباب العاملين في مجال الحرف التراثية، وخريجي مبادرة وزارة الشباب والرياضة " علمني حرفة " ، كما أشادا بجودة المعروضات التي تضم (السجاد والكليم، والصدف، والمكرمية، ومنتجات خشبية، والجلود والخزف).



جولة وزير الشباب ومحافظ القاهرة بمعرض المنتجات الحرفية

وأكد محافظ القاهرة، أن المعرض يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بإحياء تلك الحرف اليدوية والتراثية وفتح منافذ لتسويقها، وفي إطار دعم الدولة للشباب وللمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتعزيز آليات عرض وتسويق منتجاتهم ووصولها إلى الأسواق، ومساعدة الشباب العاملين بها على تحويلها إلى مشروعات إنتاجية، ودعم وتشجيع المنتج المحلى خاصة في قطاع الحرف اليدوية والتراثية والعمل على تطويرها ودعمها .