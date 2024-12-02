شكرا لقرائتكم خبر عن رياح وأمطار فى هذه المناطق.. الظواهر الجوية المتوقعة حتى السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

كشفت خريطة التنبؤات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة من الإثنين 2 ديسمبر 2024 إلى السبت 7 ديسمبر 2024، على النحو التالي:-

الإثنين 2 ديسمبر 2024

- أمطار خفيفة: على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

الثلاثاء 3 ديسمبر 2024

- شبورة مائية صباحًا: على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

- نشاط رياح أحيانًا: على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

- أمطار خفيفة: على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

الأربعاء 4 ديسمبر والخميس 5 ديسمبر 2024

- نشاط رياح أحيانًا: على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

- أمطار خفيفة: على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

الجمعة 6 ديسمبر والسبت 7 ديسمبر 2024

- نشاط رياح أحيانًا: على مناطق من أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.