شكرا لقرائتكم خبر عن رياح وأمطار فى هذه المناطق.. الظواهر الجوية المتوقعة حتى السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت – مرام محمدالإثنين، 02 ديسمبر 2024 11:07 ص
كشفت خريطة التنبؤات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة من الإثنين 2 ديسمبر 2024 إلى السبت 7 ديسمبر 2024، على النحو التالي:-الإثنين 2 ديسمبر 2024
- أمطار خفيفة: على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.الثلاثاء 3 ديسمبر 2024
- شبورة مائية صباحًا: على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.
- نشاط رياح أحيانًا: على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.
- أمطار خفيفة: على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.الأربعاء 4 ديسمبر والخميس 5 ديسمبر 2024
- نشاط رياح أحيانًا: على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.
- أمطار خفيفة: على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.الجمعة 6 ديسمبر والسبت 7 ديسمبر 2024
- نشاط رياح أحيانًا: على مناطق من أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.
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