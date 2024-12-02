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رياح وأمطار فى هذه المناطق.. الظواهر الجوية المتوقعة حتى السبت المقبل

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القاهرة - سامية سيد - كتبت – مرام محمد

الإثنين، 02 ديسمبر 2024 11:07 ص

كشفت خريطة التنبؤات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة من الإثنين 2 ديسمبر 2024 إلى السبت 7 ديسمبر 2024، على النحو التالي:-

الإثنين 2 ديسمبر 2024

- أمطار خفيفة: على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

الثلاثاء 3 ديسمبر 2024

- شبورة مائية صباحًا: على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

- نشاط رياح أحيانًا: على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

- أمطار خفيفة: على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

الأربعاء 4 ديسمبر والخميس 5 ديسمبر 2024

- نشاط رياح أحيانًا: على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

- أمطار خفيفة: على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

الجمعة 6 ديسمبر والسبت 7 ديسمبر 2024

- نشاط رياح أحيانًا: على مناطق من أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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