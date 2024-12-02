شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تهنئ الدكتور خالد فهمي لتوليه منصب المدير التنفيذى لمركز سيدارى والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ونائب رئيس مجلس أمناء مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا ( سيدارى) نجاح جهود مصر فى استصدار موافقة مجلس الأمناء بالإجماع على تعيين الدكتورة خالد فهمى، وزير البيئة السابق، مديرا تنفيذيا انتقاليا للمركز لعامى 2025 و 2026 والذى تقدمت سيادتها بترشيحه وكذلك تعيين الدكتور أحمد عبد الرحيم نائبا لرئيس المركز، وذلك خلال الاجتماع السابع عشر لمجلس أمناء المركز عبر خاصية الفيديو كونفرانس بمشاركة أعضاء المجلس برئاسة المهندس عبدالرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة، بالمملكة العربية السعودية والدكتورة نادية مكرم عبيد المدير التنفيذي لمركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا ( سيدارى).

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد ان المرحلة القادمة مهمة في مسار سيداري، في إطار العمل على اعادة هيكلة المركز بما يتماشى مع الوضع الراهن في المنطقة ومتطلبات التنمية، بما يتطلب تحديث أهداف برامج المركز، وتقييم البرامج الحالية والأوضاع المالية، وتعزيز الجهود السابقة للمركز الذي جعلته حجر زاوية في العمل البيئي بالمنطقة.

وقد تقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالتهنئة للدكتور خالد فهمى على تولى المنصب الجديد، داعية أعضاء مجلس الأمناء إلى مواصلة التحرك قدمًا معًا، بثقة والتزام متجددين، من أجل مواصلة جهود المركز فى تنفيذ برامج ومشروعات ذات مردود بيئى على المنطقتين العربية والأوروبية ، وترفيع مستوى تبادل الخبرات بين دول المنطقتين، خاصة أن العالم يعيش فى وقت حيوى من المستجدات والتحديات الدولية التى تواجه المنطقتين العربية والأوروبية.

وقد وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد، شكرها العميق للدكتورة نادية مكرم عبيد، لجهودها التي قامت بها خلالها توليها منصب المدير التنفيذى لمركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري) على مدار السنوات الماضية ، كما تقدمت بالشكر لمعالى المهندس عبدالرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة، بالمملكة العربية السعودية على الجهود المثابرة التى يبذلها من اجل قيام المركز بمهامه المتعاظمة فى المنطقة.

من جانبها، أعربت الدكتورة نادية مكرم عبيد المدير التنفيذى لمركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا ( سيدارى)، عن اعتزازها بالعمل مع مختلف الشركاء والوزراء المعنيين بالبيئة بالمنطقة العربية على مدار ٢٠ عام، وكانت رحلة مليئة بقصص النجاح ومواجهة التحديات والشراكات المميزة، شهدت مساهمات كبيرة لمختلف الأعضاء، وضعت المركز كحجر زاوية في العمل البيئي بالمنطقة.

يتمتع الدكتور خالد فهمي بخبرة كبيرة فى مجال العمل البيئي حيث تولى سابقاً حقيبة وزارة البيئة، كما شغل مناصب عدة منها مستشار سياسة المناخ والاستدامة بمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، ورئيس فريق الخبراء بمشروع نشاط الخدمة المستدامة (SSA)، الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، كما عمل أستاذ اقتصاديات البيئة، بمركز بحوث التخطيط وتنمية البيئة، معهد التخطيط القومي.

جدير بالذكر أن مركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا (سيداري) تأسس في عام 1992 كمنظمة دولية غير ربحية، معتمدة من قبل وزارات البيئة العربية والأوروبية المعنية وكذلك جامعة الدول العربية والأمم المتحدة لإجراء الدراسات البيئية والتنمية المستدامة وتقديم الخدمات ذات الصلة.مركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا (CEDARE) ، وتتمثل مهمة المركز في توفير القيادة والدعوة للحكم السليم لحماية البيئة، من خلال بناء الموارد البشرية والقدرات المؤسسية، والنهوض بالبحوث التطبيقية والتقنيات الصديقة للبيئة والعمل كمحفز لتعزيز العمل التعاوني بين العالم العربي وأوروبا والمجتمع الدولي.