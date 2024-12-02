شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تقدم نصائح مهمة لتجنب نزيف اللثة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان، سلسلة من الإرشادات الهامة لتجنب الإصابة بنزيف اللثة حيث تضمنت النقاط التالية:-

- غسل أسنانك باستخدام فرشاة أسنان ناعمة بعد كل وجبة.

- استخدم خيط الأسنان مرة واحدة في اليوم على الأقل.

- قم بزيارة طبيب أسنانك مرة كل ستة أشهر على الأقل لإزالة طبقة البلاك التي يصعب الوصول إليها باستخدام الفرشاة.

- تمضمض بماء دافئ وملح.

- تجنب تناول المأكولات عالية الكربوهيدرات لمنع تكون طبقة البلاك على الأسنان.

- تناول المأكولات التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف، وذلك لتقوية أنسجة اللثة مثل: التفاح والجزر والخبز الأسمر.

- تجنب التدخين.

- إذا كان طقم أسنانك ضيقًا توجه إلى طبيب الأسنان فورًا لمعالجة هذه المشكلة.