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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تقدم نصائح مهمة لتجنب نزيف اللثة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان، سلسلة من الإرشادات الهامة لتجنب الإصابة بنزيف اللثة حيث تضمنت النقاط التالية:-
- غسل أسنانك باستخدام فرشاة أسنان ناعمة بعد كل وجبة.
- استخدم خيط الأسنان مرة واحدة في اليوم على الأقل.
- قم بزيارة طبيب أسنانك مرة كل ستة أشهر على الأقل لإزالة طبقة البلاك التي يصعب الوصول إليها باستخدام الفرشاة.
- تمضمض بماء دافئ وملح.
- تجنب تناول المأكولات عالية الكربوهيدرات لمنع تكون طبقة البلاك على الأسنان.
- تناول المأكولات التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف، وذلك لتقوية أنسجة اللثة مثل: التفاح والجزر والخبز الأسمر.
- تجنب التدخين.
- إذا كان طقم أسنانك ضيقًا توجه إلى طبيب الأسنان فورًا لمعالجة هذه المشكلة.
انفوجراف
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