وزير الخارجية يلتقى نائب المديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي

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فى مستهل لقاءاته على هامش انعقاد "مؤتمر القاهرة الوزارى لتعزيز الاستجابة الإنسانية فى غزة"، وزير الخارجية والهجرة يلتقى نائب المديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي.

والتقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، "كارل سكاو" نائب المديرة التنفيذية ومدير عمليات برنامج الغذاء العالمى يوم ٢ ديسمبر على هامش إنعقاد "مؤتمر القاهرة الوزارى لتعزيز الاستجابة الإنسانية فى غزة".

وأعرب وزير الخارجية عن تقدير مصر لدور البرنامج الهام فى دعم جهود الإغاثة الإنسانية حول العالم، مؤكداً استعداد مصر لتقديم كافة التسهيلات لدعم عمل البرنامج.

ثمن الدكتور عبد العاطى الدعوات المتكررة التى أطلقتها قيادة برنامج الغذاء العالمى لتأمين مرور المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وأشار إلى تقدير مصر البالغ لاستمرار عمل البرنامج بالرغم من التحديات الجسيمة التى يواجهها بعد الاستهداف المتكرر لموظفيه، وفى ظل سياسة التجويع الإسرائيلية التى أدت إلى تفاقم الأزمة الإنسانية لسكان قطاع غزة على نحو غير مسبوق.

كما تناول اللقاء التطورات فى السودان، والجهود المشتركة لتقديم المساعدات الانسانية والغذائية فى السودان فى ظل الأوضاع المتدهورة والتحديات التى تواجهها المنظمات الإغاثية الدولية.