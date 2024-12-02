شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم توجه بتوضيح صياغة أسئلة امتحان الفصل الأول والان مع تفاصيل الخبر

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المديريات التعليمية والإدارات بأن تكون أسئلة امتحان الفصل الدراسي الأول واضحة فى صياغتها وتشمل أجزاء منهج الفصل الدراسي الأول الذى تم تدريسه للطلاب، وتتضمن المستويات المعرفية المختلفة ومتدرجة من حيث الصعوبة وتخاطب المستويات المعرفية، بحيث تقيس المستويات البسيطة والمتوسطة والعليا.



تبدأ امتحانات نصف العام الدراسى لطلاب النقل بالمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية 11 يناير المقبل، وتستمر حتى 16 من نفس الشهر، على أن يتم البدء فى تقييم طلاب الشهادة الإعدادية بداية من 18 يناير وتستمر حتى 23 من نفس الشهر.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أن امتحانات الفصل الدراسى الأول لـ صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية سيتم وضع الأسئلة من خلال الإدارات التعليمية والمدارس وفق ضوابط يتم فيها مراعاة الموانع التى تحول دون اشتراك العضو فى وضع الأسئلة، كما يتم مراعاة السرية الكاملة، أما أسئلة امتحان شهادة المرحلة الإعدادية يتم وضع أسئلة الامتحان من خلال المديريات التعليمية بحيث تكون موحدة على مستوى كل مديرية تعليمية.



