شكرا لقرائتكم خبر عن العدل تقرر إنشاء فرع توثيق فى القاهرة وتأجيل نظام السجل العينى على 13 مركزا والان مع تفاصيل الخبر

نشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم الإثنين قرار وزارة العدل بإنشاء فرع للتوثيق باسم فرع توثيق ديوان عام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بجنوب القاهرة، ويكون مقره بداخل ديوان عام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق قسم شرطة قصر النيل - محافظة القاهرة، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراء أمام دائرة الاختصاص المكاني أو النوعي، فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه الفرع التوثيق المختص مكانيا أو نوعيا.

كما نشرت الجريدة قرار بتأجيل ميعاد سريان نظام السجل العيني على الأقسام المساحية بمحافظة سوهاج بالنسبة للأقسام المساحية السقرية وكوم بدار، وتأجيل ميعاد سريان نظام السجل العيني على الأقسام المساحية بمحافظة أسيوط وهي: مدينة الغنايم - مركز الغنايم، مدينة البدارى - مركز البداري ، المطيعة - مركز أسيوط، مدينة أبنوب ، مركز أبنوب ، والتأجيل أيضًا على الأقسام المساحية بمحافظة أسوان، والصادر بهما قرار وزير العدل رقم 2456 لسنة 2003 من 1ديسمبر 2024 إلى 30 نوفمبر 2025 مع قبول استمارات التسوية بها لمدة شهرين.

كما نشرت الجريدة قرار بتأجيل ميعاد سريان نظام السجل العيني على الأقسام المساحية بمحافظات "دمياط، أسوان، مدينة الإسماعيلية بمحافظة الإسماعيلية، والتأجيل على الأقسام المساحية بمحافظة سوهاج الآتية:

1. مركز دار السلام البلابيش بحرى - الحاجر بأولاد يحيى - الخيام وجزيرة تقنق - العقارية - النصيرات - أولاد الشيخ - أولاد خلف - أولاد سالم بحرى - أولاد طوق غرب - أولاد يحيى - أولاد يحيى قبلي - نجوع مازن شرق.

2. (مركز المراغة) مدينة المراغة - بني هلال.

3- ( مركز ساقلتة ( مدينة ساقلتة.

4 - مركز أخميم مدينة أخميم.

5 - مركز جهينة الغربية نزة - مدينة جهينة الغربية.

6ـ مركز سوهاج، مدينة سوهاج .

7ـ (مركز البلينا ) مدينة البلينا - الإصلاح - التوادر - الجبيل والشولية - الحجز - الحرجة بالقرعان - الحرجة قبلى - الساحل بحرى - الساحل قبلي - السماني - السمطا - الشيخ مرزوق - العاسكرة - العوكلية - الغابات - أولاد عليو - برخيل - برديس - بني جميل - بني منصور - عرابة أبيدوس - نجع مازن غرب - نجوع برديس - يعقوب.



قرار وزارة العدل



المادة الاولى من القرار



قرار وزير العدل



المادة الاولى بالقرار



قرار وزارة العدل بالجريدة الرسمية



القرار



باقى القرار