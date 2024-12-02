شكرا لقرائتكم خبر عن الخط الثالث للمترو يزيد عدد مكاتب الاشتراكات.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الخط الثالث للمترو عن زيادة عدد مكاتب الاشتراكات، حيث ستكون المكاتب المتاحة للاشتراكات متواجده في محطات كلية البنات، عبده باشا، عدلي منصور، النزهة، هليوبوليس، العباسية، العتبة، ناصر، صفاء حجازي، امبابة، القومية، وادي النيل، جامعة الدول وجامعة القاهرة.

وأوضحت الشركة الفرنسية المشغلة للخط أن مكاتب الاشتراكات متاحة لعمل اشتراك جديد أو تجدد اشتراك طوال أيام الاسبوع من الساعة 7 صباحاً وحتى 8 مساءً.

محطات الخط الثالث للـ مترو:

- عدلي منصور.

- الهايكستب.

- عمر بن الخطاب.

- قباء.

- هشام بركات.

- النزهة.

- نادي الشمس.

- ألف مسكن.

- ميدان هيليوبليس.

- هارون.

- الأهرام.

- كلية البنات.

- استاد القاهرة.

- المعرض.

- العباسية.

- عبده باشا.

- الجيش.

- باب الشعرية.

- العتبة. محطة تبادلية مع الخط الثانى للمترو.

- ناصر. محطة تبادلية مع الخط الأول للمترو.

- ماسبيرو.

- صفاء حجازى .

- الكيت كات.

- السودان.

- إمبابة.

- البوهى .

- القومية العربية.

- الطريق الدائري.

- محور روض الفرج.

- التوفيقية.

- وادي النيل.

- جامعة الدول العربية .

- بولاق الدكرور.

- جامعة القاهرة - تبادلية مع الخط الثانى.