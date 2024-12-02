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العظمى بالقاهرة الكبرى 22 درجة.. حالة الطقس المتوقعة اليوم بجميع الأنحاء

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القاهرة - سامية سيد - كتبت – مرام محمد

الإثنين، 02 ديسمبر 2024 10:27 ص

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس والظواهر الجوية ودرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم الإثنين 2 ديسمبر 2024، وذلك على النحو التالي:

حالة الطقس نهارًا

- طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلًا وفي الصباح الباكر

- طقس بارد على كافة الأنحاء.

الظواهر الجوية

- شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

- أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى

- القاهرة الكبرى: العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة.

- الوجه البحري: العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة.

- السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 25 درجة والصغرى 15 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 25 درجة والصغرى 10 درجات.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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