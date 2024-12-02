شكرا لقرائتكم خبر عن العظمى بالقاهرة الكبرى 22 درجة.. حالة الطقس المتوقعة اليوم بجميع الأنحاء والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس والظواهر الجوية ودرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم الإثنين 2 ديسمبر 2024، وذلك على النحو التالي:

حالة الطقس نهارًا

- طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلًا وفي الصباح الباكر

- طقس بارد على كافة الأنحاء.

الظواهر الجوية

- شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

- أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى

- القاهرة الكبرى: العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة.

- الوجه البحري: العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة.

- السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 25 درجة والصغرى 15 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 25 درجة والصغرى 10 درجات.