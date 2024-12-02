شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة بريطانية: الوضع فى غزة "كارثى".. ومؤتمر القاهرة فرصة لطرح حلول واقعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصفت وزيرة التنمية الدولية البريطانية آنيليز دودز الوضع فى غزة بأنه "كارثى"، خاصة وأن الملايين فى حاجة ماسة إلى الغذاء والمأوى، مع بداية فصل الشتاء، مؤكدة أن مؤتمر القاهرة الوزارى لتعزيز الاستجابة الإنسانية فى غزة الذى تنطلق أعماله اليوم الاثنين، يعد فرصة لجمع الأصوات الرائدة في غرفة واحدة وطرح حلول واقعية للأزمة الإنسانية.

وقالت دودز - فى تصريح على هامش مشاركتها فى مؤتمر القاهرة -"إن المملكة المتحدة ملتزمة بدعم المجتمعات الأكثر ضعفاً في المنطقة، والتعهد بتمويل إضافي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ودعم إصلاحات السلطة الفلسطينية، ويتعين على إسرائيل أن تتحرك على الفور لضمان وصول المساعدات دون عوائق إلى غزة، وسوف ألتقي بنظرائى فى إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة لمناقشة الحاجة إلى إزالة هذه العوائق، وتحقيق وقف إطلاق النار، وتحرير الرهائن وإيجاد حل دائم للصراع".

وفي ذات السياق..ذكرت السفارة البريطانية بالقاهرة - في بيان صحفي - أن الوزيرة ستتعهد خلال المؤتمر بتقديم أكثر من 125 مليون دولار للأراضي الفلسطينية المحتلة، كما ستؤكد على التزام المملكة المتحدة المستمر بتحقيق الاستقرار في المنطقة، ومناقشة كيفية تخفيف المعاناة في غزة بشكل عاجل مع الشركاء الرئيسيين المصريين والدوليين والأمم المتحدة.

وستعلن عن التزام المملكة المتحدة بتقديم 126 مليون دولار للأراضى الفلسطينية المحتلة هذا العام، لتوفير الخدمات الحيوية للمدنيين في غزة، من خلال الوكالات الشريكة.

وتمثل مصر المحطة الأولى للوزيرة دودز في زيارتها التي تستمر ثلاثة أيام إلى المنطقة، حيث ستلتقي أيضًا بوزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي وشركاء دوليين آخرين، لمناقشة سبل التعاون بشكل أوثق لتعزيز المساعدات المقدمة إلى غزة، ثم تتوجه إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل.