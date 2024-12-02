شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انعقاد مؤتمر القاهرة الوزارى لتعزيز الاستجابة الإنسانية فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

ينعقد اليوم، مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وأمينة محمد نائبة السكرتير العام للأمم المتحدة، وبمشاركة 103 وفود للدول والمنظمات والهيئات الدولية والمؤسسات المالية.

ويأتي عقد المؤتمر في سياق جهود مصر الداعمة للاستجابة الإنسانية في غزة ولمواجهة الكارثة الإنسانية التي يعاني منها أبناء الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، حيث يهدف المؤتمر لتأمين التزامات واضحة بتقديم المساعدات لغزة، وتعزيز الدعم الدولي لضمان استدامة الإستجابة للأزمة الإنسانية في غزة، وحشد الجهود لتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة لأهل غزة، والتخطيط للتعافي المبكر داخل القطاع.

كما يأتي المؤتمر في ظل مطالبات عربية رسمية برفع القيود الإسرائيلية على مرور المساعدات لقطاع غزة، بعد قرار إسرائيل بحظر عمل أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في شهر أكتوبر الماضي.

ويناقش المؤتمر الأبعاد السياسية والأمنية والإنسانية للوضع في قطاع غزة .

وأعلن وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي، عن استضافة مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة ، خلال مشاركته في النسخة العاشرة لمنتدى حوارات روما المتوسطية بإيطاليا المؤتمر سيبحث إجراءات تعزيز الاستجابة الإنسانية لقطاع غزة.