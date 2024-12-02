شكرا لقرائتكم خبر عن محور بديل خزان أسوان يخلق مناطق تنموية جديدة غرب النيل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

نشرت وزارة النقل تصويرا جويا لـ محور بديل خزان أسوان، الذى تم افتتاحه رسميا فى الثانى عشر من شهر أكتوبر الماضى، وهو محور تنموى يسهم فى نقل الحركة المرورية من جسم الخزان إلى المحور الجديد؛ للمحافظة على الخزان وإطالة عمره الافتراضى، بالإضافة إلى خلق مناطق تنموية جديدة غرب النيل.

كما يربط المناطق السكنية ومناطق التنمية الصناعية والزراعية شرق وغرب النيل ببعضها، بالإضافة إلى توفير عدد كبير من فرص العمل، بجانب تسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة المشروعات التنموية، فضلًا عن أهميته فى تحقيق الربط بين شبكة الطرق شرق وغرب نهر النيل بمحاور عرضية؛ للإسهام فى تحقيق التنمية الشاملة فى الصعيد.

ومحور بديل خزان اسوان، بمحافظة أسوان، يبلغ طوله 5.4 كم وعرضه 29 مترا، بواقع ثلاث حارات مرورية لكل اتجاه، وشمل تنفيذ المحور 3 أعمال صناعية تتمثل فى 2 كوبرى و1 نفق، بالإضافة إلى أعمال طرق بطول 3.35 كم.

وتم تنفيذ المحور على النيل؛ للربط بين الطريق الواصل لطريق أسوان / برنيس حتى الطريق الصحراوى الغربى (القاهرة – أسوان)، عابرا نهر النيل والطريق الزراعى الغربى (القاهرة – أسوان)، والربط على طريق أسوان / أبوسمبل وتم مد المحور غربا للربط مع محطة قطار أسوان للقطار الكهربائى السريع.