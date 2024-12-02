شكرا لقرائتكم خبر عن موعد امتحانات نصف العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 والان مع تفاصيل الخبر

اقتربت امتحانات نصف العام الدراسى لصفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025، حيث تبدأ امتحانات نصف العام الدراسى لطلاب النقل بالمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية 11 يناير المقبل، وتستمر حتى 16 من نفس الشهر، على أن يتم البدء فى تقييم طلاب الشهادة الإعدادية بداية من 18 يناير وتستمر حتى 23 من نفس الشهر.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أن امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل بالمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية يتم وضع الأسئلة من خلال الإدارات التعليمية والمدارس وفق ضوابط يتم فيها مراعاة الموانع التى تحول دون اشتراك العضو فى وضع الأسئلة، كما يتم مراعاة السرية الكاملة، أما أسئلة امتحان شهادة المرحلة الإعدادية يتم وضع أسئلة الامتحان من خلال المديريات التعليمية بحيث تكون موحدة على مستوى كل مديرية تعليمية.

