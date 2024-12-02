شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن الدولى يعقد جلسة طارئة ومفتوحة بشأن الأوضاع فى سوريا غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررمجلس الأمن الدولى، اليوم الإثنين عقد جلسة طارئة ومفتوحة بشأن الأوضاع فى سوريا غدا الثلاثاء.

وقالت وكالة الأنباء السورية إن الجيش السورى وبمساعدة القوات الجوية الروسية قضى خلال الـ 24 ساعة الماضية على 320 إرهابياً ودمر 63 قطعة من المعدات خلال المعارك ضد الإرهاب فى محافظات إدلب وحماة وحلب.

وأدى التصعيد الحاد في القتال في محافظة حلب السورية إلى نزوح آلاف الأشخاص وتسبب في سقوط العديد من الضحايا المدنيين، ما دفع كبار المسؤولين في الأمم المتحدة إلى إصدار تحذيرات عاجلة بشأن الأزمة الإنسانية المتفاقمة والتهديد الذي يشكله ذلك للاستقرار الإقليمي.