شكرا لقرائتكم خبر عن %85 من القراء يؤيدون تكثيف حملات ضبط مستحضرات التجميل مجهولة المصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تكثيف الحملات لضبط عبوات مستحضرات التجميل مجهولة المصدر؟، أيد غالبية القراء تكثيف الحملات لضبط عبوات مستحضرات التجميل مجهولة المصدر. وأيد 85% من القراء تكثيف الحملات لضبط عبوات مستحضرات التجميل مجهولة المصدر، بينما عارض 15% من القراء تكثيف الحملات لضبط عبوات مستحضرات التجميل مجهولة المصدر.

نتيجة الاستطلاع

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