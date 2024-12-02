شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف تفاصيل رقمنة الخدمات الطبية لإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان أنها تستهدف تأمين إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لمن ليس لهم تغطية صحية، مشيرة إلى أنه تمت رقمنة الخدمات الطبية المتعلقة بالعلاج على نفقة الدولة.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن تم إصدار 9.7 مليون قرار علاج على نفقة الدولة لحوالي 3.9 مليون بتكلفة 46 مليار جنيه وبلغ عدد من تم مناظرتهم بمعرفة اللجان الطبية المتخصصة خلال الفترة الأخيرة عن طريق تقنية الفيديوكونفرانس دون الحاجة إلي الحضور لمقر المجالس الطبية 17209 مريض.



وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أنه تم تصميم موقع إلكتروني للمواطنين يعمل على مدار 24 ساعة 7 أيام فى الأسبوع يقوم المواطن طالب الكشف الطبي للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة من خلاله بتسجيل طلبات الكشف الطبى وكذلك الاستعلام ومتابعة الطلبات فى المراحل المختلفة علي الموقع : أضغط هنا



وتابع : تم التشغيل الفعلي للمنظومة الإلكترونية وتعمل بكفاءة عالية وبلغت الاعداد المواطنين الذين تم الكشف عليهم (1098402) بينما بلغ عدد من تم مناظرتهم أمام اللجان الطبية 294505 مواطن.

من جانبه أشار الدكتور بيتر وجيه، مدير قطاع الطب العلاجي، إلى أن إجراءات إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة تبدأ بالتوجه إلى أقرب مستشفى وإجراء الفحوصات الطبية لتشخيص الحالة تمهيدا لتحرير"تقرير اللجنة الثلاثية" وبعد ذلك تقوم المستشفى بتسجيل بيانات المريض على الشبكة الإلكترونية للمجالس الطبية المتخصصة، مع تضمين صورة البطاقة الشخصية وتقرير اللجنة الثلاثية والتقاريرو الفحوصات الطبية الحديثة، دون تحمل المريض أي مشقة، وتأتي الموافقة على طلب العلاج على نفقة الدولة إلكترونيا من المركز الرئيسىي للمجالس الطبية المتخصصة، ليتم إصدار القرار وإخطار المريض برسالة قصيرة على هاتفه المحمول، ويشترط للحصول على العلاج على نفقة الدولة ألا يكون المريض من المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي.

من جانبه، ذكر الدكتور محمد زيدان، مدير الإدارة العامة للطب العلاجى ومدير إدارة المجالس الطبية المتخصصة، أنه في إطار حوكمة وتحسين منظومة كارت الخدمات المتكاملة يتم مناظرة الحالات التى تتطلب الكشف بشكل يومى ويهدف ذلك إلى سرعة تحديد حالات الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن إجراءات الكشف الطبي لإستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة.

وأكد حرص وزارة الصحة والسكان، التام على تطوير وحوكمة الإجراءات الطبية التي تهدف إلى التيسير على المواطنين وتوفير كافة وسائل الدعم اللازمة لهم، مشيرا إلى إمكانية الاستعلام عن قرارات العلاج على نفقة الدولة ببيانات بطاقة الرقم القومي على موقع الوزارة والاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة.