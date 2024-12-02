شكرا لقرائتكم خبر عن سى إن إن: بايدن يصدر عفوا عن ابنه هانتر المتهم فى قضيتى حيازة سلاح وتهرب ضريبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شبكة سى إن إن الأمريكية إن الرئيس الأمريكى جو بايدن أصدر عفوا عن ابنه هانتربايدن المتهم فى قضيتى حيازة سلاح وتهرب ضريبى.

وأضاف بايدن فى بيان أصدره البيت الأبيض: "وقعت اليوم على عفو عن ابني هانتر. منذ اليوم الذي توليت فيه منصبي، قلت إنني لن أتدخل في عملية صنع القرار في وزارة العدل، وأوفيت بوعدي حتى عندما شاهدت ابني يتعرض للمحاكمة بشكل انتقائي وغير عادل".

وتابع "آمل أن يتفهم الأمريكيون لماذا اتخذ أب ورئيس هذا القرار".

وأدين هانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن، بثلاث تهم جنائية تتعلق بشرائه سلاحًا ناريًا في عام 2018 بينما كان مدمنًا على المخدرات.

ومن المقرر أن يُحكم عليه في 12 ديسمبر، وفي قضية منفصلة، أقر هانتر بايدن بالذنب في سبتمبر في تسع تهم تتعلق بالضرائب الفيدرالية في لوس أنجلوس، حيث من المقرر أن يُحكم عليه في 16 ديسمبر.