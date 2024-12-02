شكرا لقرائتكم خبر عن مزايا المحكمة الاقتصادية للمتقاضين بعد إطلاق صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي والان مع تفاصيل الخبر

في خطوة لتسهيل تقديم الخدمات القضائية للمتقاضين، أطلقت محكمة القاهرة الاقتصادية، صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، لتكون منصة تفاعلية تهدف إلى تعزيز التواصل مع المواطنين والمتقاضين.

وتوجد المزايا من تدشين الصفحة الرسمية على الفيس بوك منها..

1 ـ تقديم الخدمات القضائية بأسلوب حديث للمساهمة في تحقيق العدالة الناجزة.

2 ـ تقديم معلومات دقيقة حول اختصاصات وخدمات المحكمة الاقتصادية والإجراءات المتبعة في المحكمة.

3 ـ التيسير للمتقاضين في الحصول على معلومات والارشادات والخدمات المقدمة بكل سهولة.

4 ـ المحكمة أطلقت منصتين رسميتين على "الفيس بوك" وعلى "انستجرام"، لسرعة التفاعل مع المتقاضين.

5 ـ لينك الدخول على صفحة الفيس بوك

https://www.facebook.com/share/1PvxepXhKH/?mibextid=LQQJ4d

6 ـ لينك الدخول على انستجرام

https://www.instagram.com/p/DC4Xb_DCATR/?igsh=bjJscGxkMzhra25m

وكانت المحكمة الاقتصادية قد أطلقت صفحتها الرسمية على الفيس بوك وقالت في بيان منشور على صفحتها : رسالتنا هي قضاء اقتصادي متخصص حديث يكفل بيئة فُضلى للاستثمار في إطار الحوكمة والعدالة الناجزة، متمنيًا أن تكون هذه المنصة خطوة إيجابية نحو تقديم عدالة اقتصادية أكثر سهولة وفعالية.