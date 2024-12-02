شكرا لقرائتكم خبر عن 10 ضوابط لعقد امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية 2025 والان مع تفاصيل الخبر

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ضوابط عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلبة الشهادة الإعدادية 2025 كالتالى:

- تعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلبة الشهادة الإعدادية بداية من 18 يناير المقبل.

- تستمر امتحانات الشهادة الإعدادية حتى 23 يناير 2025 حسب جدول امتحان كل مديرية تعليمية.

- تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى كل مديرية تعليمية بأسئلة موحدة على مستوى كل محافظة.

- تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية 2025، على مسئولية مديرى المديريات التعليمية.

- حذرت وزارة التربية والتعليم الطلاب والمعلمين بعدم اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجنة.

- تنظم خطوط سير سيارات توزيع أوراق الأسئلة بحيث يتم تسليم الأوراق لكل لجنة قبل موعد بدء الامتحانات بوقت مناسب.

- لا يتم فتح المظاريف إلا داخل اللجنة الفرعية في تمام الساعة التاسعة إلا خمس دقائق.

- عدم قيام معلم المادة بالملاحظة داخل اللجان الفرعية يوم انعقاد امتحان المادة التي يقوم بتدريسها، على أن يكون احتياطيا في هذا اليوم.

- استمرار إتاحة تسجيل استمارة التقديم، لامتحانات الشهادة الإعدادية 2025 على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

- مجموع درجات امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلبة الشهادة الإعدادية 140رجة .



