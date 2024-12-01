شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأرثوذكسية تستعرض أنشطة وزيارات البابا تواضروس والان مع تفاصيل الخبر

نشر المركز الإعلامي القبطي للكنيسة الأرثوذكسية، فيديو يستعرض زيارات ولقاءات وأنشطة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، تحت عنوان "البابا في أسبوع"، وذلك في الفترة من الأحد 24 نوفمبر إلى السبت 30 نوفمبر 2024م، وجاء كالتالي:

- استقبال سيليندا سوسا لوندا وزيرة خارجية بوليڤيا.

- استقبال فيرونيكا ألكوسير قرينة رئيس كولومبيا والوفد المرافق لها.

- تكريم خريجي معهد مشورة مدينة السلام.

- استقبال الدكتور فراس حبال رئيس مركز باحثي الإمارات للبحوث والدراسات ونائب رئيس مجلس الأمناء والوفد المرفق له.

- استقبال الأنبا إسطفانوس أسقف إيبارشية ببا والفشن وسمسطا ومجمع كهنة الإيبارشية.

- استقبال الأنبا مرقوريوس أسقف إيبارشية جرجا.

- استقبال القس الدكتور جيري بيلاي الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي والوفد المرفق له.

- إلقاء عظة اجتماع الأربعاء الأسبوعي.

- حضور الاحتفال بمرور 20 سنة لتأسيس مدرسة الكرمة للغات التابعة لإيبارشية المعادي.

- تكريم خريجي خمس دفعات من معهد الدراسات القبطية.

- حضور احتفال الذكرى البابا في أسبوع