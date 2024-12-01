شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة مديرى 3 مدارس للشؤون القانونية خلال جولة ميدانية لمدير تعليم الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

أجرى سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة-مدير المديرية، يرافقه محمد حفنى مدير إدارة المتابعة بالمديرية، جولة تفقدية لعدد من مدارس إدارات أطفيح، والعياط، والصف، التعليمية، لمتابعة سير العملية التعليمية وتفعيل الأنظمة الإدارية والتربوية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وتفقد وكيل الوزارة خلال زيارته لمدرسة جمال عبد الناصر للتعليم الأساسي بأطفيح، يرافقه عبد التواب على أمين مدير عام الإدارة، انتظام الطابور الصباحي ونظافة الفصول ودورات المياه، مشيدًا بالنظام المتميز في تحية العلم والنشيد الوطني.

وأثنى وكيل الوزارة، على أداء المدرسة، خاصة المعلم جلال محمد حسانين الذي نظم دورة للطلاب قبل بدء الطابور الصباحي، مما ساهم في جذب جميع الطلاب للمدرسة وتعزيز الانضباط، ليتم تكريم مدير المدرسة، وجلال محمد حسانين تقديرًا للجهود المبذولة.

وقرر وكيل الوزارة خلال زيارته لمدرسة حمزة بن عبد المطلب المشتركة، تحويل مدير المدرسة ومدير المرحلة إلى الشئون القانونية بسبب تقصير إداري.

وخلال زيارته، لمدرسة أحمد صبري يونس الابتدائية، كرم المعلمة وفاء جلال عبد المطلب بالأجر لتفعيلها سجل القرائية رقم 26 والخطة العلاجية.

ووجه وكيل الوزارة، مدير عام الإدارة بتحويل مدير مدرسة إسماعيل الجمال الإعدادية، إلى الشئون القانونية لعدم مطابقة قوائم الفصول مع الواقع.

وتفقد وكيل الوزارة، يرافقه ياسر عكاشة مدير عام إدارة الصف التعليمية، مدرسة اسكر الابتدائية المشتركة، مشيدًا بانتظام اليوم الدراسي، وتفعيل سجل القرائية رقم 26، وتنفيذ خطة دعم الطلاب الضعاف.

ونبه وكيل الوزارة خلال زيارته لمدرسة أبو بكر الصديق الابتدائية، على مدير المدرسة بعدم ترك الفصل دون معلم، مع تفعيل سجل الاحتياطي، لضمان سير العملية التعليمية بسلاسة.

وأشاد بالانتظام العام داخل مدرسة الشهيد أحمد إبراهيم عبد الجواد الابتدائية، ومستوى النظافة العالي، وتفعيل الإشراف وسجل القرائية.

وتفقد وكيل الوزارة، يرافقه أيمن كمال مدير عام إدارة العياط التعليمية، مدرسة حمدان صديق الابتدائية، موجهًا مدير عام الإدارة بتشكيل لجنة من التوجيه المالي والإداري والمتابعة للتحقق من نظافة المدرسة ومراجعة المقصف.

وأشاد وكيل الوزارة بمدرسة محمد صديق الإبتدائية، موجهًا بتفعيل سجل القرائية وخطة دعم الطلاب الضعاف.

وخلال زيارته لمدرسة عبده صديق، وجه مدير عام الإدارة بتشكيل لجنة لمراجعة القوائم وضبطها.

ووجه وكيل الوزارة بتحويل مدير المدرسة الثانوية بالعياط إلى الشئون القانونية لتجاوز الكثافة المسموح بها البالغة 49 طالبًا.

وأكد سعيد عطية، أن الجولات الميدانية تأتي في إطار تنفيذ رؤية القيادة السياسية لتحقيق نظام تعليمي متميز، وأن الهدف منها متابعة الأداء والانضباط، مع محاسبة المقصرين ودعم المتميزين لضمان تقديم أفضل خدمة تعليمية لأبنائنا الطلاب.



جولة ميدانية لمدير تعليم الجيزة لمتابعة سير العملية التعليمية



