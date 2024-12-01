شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء يلتقي بنظيره السورى لبحث سبل التعاون بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتور سنجار طعمة وزير الكهرباء السوري وذلك على هامش اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء الذي تستضيفه مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال يومي 2،1 ديسمبر الجاري لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين البلدين فى اطار جامعة الدول العربية والمجلس الوزاري للكهرباء.

أكد الدكتور محمود عصمت، أن هناك تعاون بين قطاع الكهرباء وبين كافة الدول العربية متمثل فى تقديم الدعم الفنى وتبادل الخبرات والعمل المشترك فى مجالات الطاقة المتجددة، موضحا ان الشركات المصرية لديها خبرة كبيرة فى المجالات المتعلقة بالكهرباء وتعمل فى العديد من الدول فى اطار العمل العربي المشترك اشاد الدكتور سنجار طعمة بالعمل العربى والتعاون فى مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والدور الفعال للمجلس الوزاري العربى للكهرباء، مطالبا بدعم شبكة الكهرباء فى سوريا فى ظل فتح المجال للشركات العربية من القطاع للعمل فى مجالات الكهرباء المختلفة.