شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. غدا طقس بارد وشبورة وأمطار والعظمى بالقاهرة 22 والصغرى 13 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود، غدا الإثنين 2 ديسمبر 2024، طقس بارد ليلًا وفي الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

مجلس الوزراء: إعلان "العاصمة الإدارية" عاصمة عربية للملكية الفكرية لعام 2024 انطلقت اليوم فعاليات الاحتفال باليوم العربي للملكية الفكرية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بالشراكة بين الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحت رعاية مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية، بحضور العديد من ممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، والمؤسسات والهيئات العامة والخاصة المعنية بقضايا حماية حقوق الملكية الفكرية، وذلك تحت عنوان "دور حقوق الملكية الفكرية في تعزيز التنمية الاقتصادية للدول العربية". عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعًا اليوم مع السفير الأوكراني لدى جمهورية مصر العربية، ميكولا ناهورني، بحضور فولوديمير مارتينيوك، مستشار السفارة الأوكرانية، لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال توريد السلع الغذائية الاستراتيجية، وتنمية الشراكة في مجال التخزين وتطوير منظومة التجارة الداخلية وذلك بحضور الدكتورة هبة السيد، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والدكتور اشرف الصادق رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والدكتورة دعاء نبيل معاون الوزير . وزير التموين: تنويع مصادر ومناشئ توريد السلع لضمان استقرار السوق المحلي مجلس الوزراء: إعلان "العاصمة الإدارية" عاصمة عربية للملكية الفكرية لعام 2024

قال الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، إن خطة تطوير شركة مصر للطيران، تضمن تحول رقمي وتطبيق الذكاء الاصطناعي ووضع آليات ديناميكية للتسعير، متابعا:" لا توجد طائرات فى السوق للشراء حاليا، ونعمل على تبسيط الإجراءات لتسهيل تجربة السفر بإلغاء بطاقة الصعود، ونعمل خدمة ذاتية للدخول، ونقلل مراحل الراكب من 9 مراحل حاليا إلى 4 مراحل فقط، وتحديث أسطول الطائرات". وزير الطيران: تبسيط الإجراءات لتسهيل تجربة السفر.. وتحديث أسطول الطائرات

رؤساء الهيئات الإعلامية يؤدون اليمين الدستورية أمام مجلس النواب

أدي رؤساء الهيئات الإعلامية اليمين الدستورية وفقا للقانون، اليوم، الأحد، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس.

رفع المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، اليوم، على أن يعود مجلس النواب للانعقاد غدا الاثنين.

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ممثلة فى الحجر الزراعى عن انطلاق أولى شحنات الصادرات من الموالح المصرية إلى الأسواق العالمية للموسم التصديرى الجديد 2024/2025 اليوم بعد التوافق على المواعيد بين ممثلى لجنة الموالح بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، والحجر الزراعى المصرى.

تلقت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي تقريراً عن حجم الإنجازات التى حققها قطاع التكافل الاجتماعى ببنك ناصر الاجتماعى خلال الفترة بداية من الأول من يوليو وحتى نهاية أكتوبر الماضي، وذلك فى إطار قيام البنك بدوره الاجتماعى الهادف إلى توسيع قاعدة التكافل الاجتماعى بين المواطنين ومساهمة من البنك فى تحقيق الأهداف الاجتماعية التى ترمى الدولة المصرية إلى تحقيقها.

أعلنت وزارة الصحة عن إطلاق تطبيق إلكتروني جديد لتسجيل الكشف الطبي للحجاج والربط مع منظومة وزارة الداخلية، بهدف تحسين الخدمات المقدمة لهم وتيسير الإجراءات المتعلقة بـ موسم الحج، مشيرة إلى أن التطبيق يتيح تسجيل بيانات الحجاج بصورة إلكترونية متكاملة مع منظومة وزارة الداخلية، ما يعكس خطوة هامة نحو تعزيز التحول الرقمي في الخدمات الحكومية. وزير الأوقاف يعلن موافقة الرئيس السيسى لرعاية المسابقة الـ31 للقرآن الكريم قال الدكتور أسامة الأزهرى، وزير الأوقاف، إن مصر تشرفت بخدمة القرآن الكريم فقد نزل بمكة المكرمة ورتل وقرء فى مصر، فمصر لها السبق فى مسابقات القرآن الكريم، وهى راعية القرآن الكريم منذ دخوله إلى أرضها، كما انها تملك عباقرة التلاوة عبر أجيال عديدة وحتى الآن. وزير الأوقاف يعلن موافقة الرئيس السيسى لرعاية المسابقة الـ31 للقرآن الكريم

كشفت خريطة التنبؤات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة بكل الأنحاء، من الأحد 1 ديسمبر 2024 إلى الجمعة 6 ديسمبر 2024، وذلك على النحو التالي: يستمر سعر الذهب في مصر فى التذبذب خلال الجلسات الثلاث الماضية في محاولة لتجميع الزخم الكافي ليستمر في حركة الصعود، ولكن بشكل عام يعتمد الذهب فى مصر فى تداولات على حركة سعر الذهب العالمى خاصة مع عودة الاستقرار في تحركات سعر صرف الدولار، وسجلت أسعار الذهب في مصر اليوم: عيار 24 يسجل 4216 جنيها. عيار 21 يسجل 3690 جنيها. عيار 18 يسجل 3165 جنيها. الجنيه الذهب 29536 جنيها. سعر الذهب فى مصر يتراجع 93 جنيها خلال أسبوع وعيار 21 بـ3690 جنيها غدا طقس بارد وشبورة وأمطار والعظمى بالقاهرة 22 والصغرى 13 درجة تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود، غدا الإثنين 2 ديسمبر 2024، طقس بارد ليلًا وفي الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

"النواب" يرفع الجلسة العامة.. والمجلس يعود للانعقاد غداانطلاق أولى شحنات الموالح المصرية للأسواق العالمية بموسم التصدير الجديد اليوموزيرة التضامن: 1.4 مليون مستفيد من خدمات بنك ناصر الاجتماعي بقيمة 611 مليون جنيهوزارة الصحة تطلق تطبيقا لتسجيل الحجاج بالتكامل مع منظومة الداخليةشبورة ورياح.. حالة الطقس المتوقعة بكل الأنحاء حتى نهاية الأسبوع