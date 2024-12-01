شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية: الصور المتداولة بمقابر الخانكة "ليف" نخل وليست رفات موتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول استخراج جثامين من المقابر بمنطقة الخانكة.

وأكد المحافظ أنه لا صحة لاستخراج جثامين من المقابر بمنطقة أرض جمعية النصر بمنطقة أبو زعبل بمركز الخانكة، وأن الفيديو يحتوي على "ليف" نخل، وليست رفات موتى.

وأضاف محافظ القليوبية، أن الأصل في الموضوع أنه في إطار حرص المحافظة للحافظ على مدخرات للمواطنين، بحيث أنه لا يتم بيع مقابر غير مرخصة مبنية على أراضي غير مخصصة للجبانات، قائلا: "أي جبانات بيبقى لها أسس وأكواد واختيار نوعية الأرض والتربة ومناطق المياه الجوفية وكلها مخططات".

وتابع: "للأسف عدد من الشركات الوهمية قامت في فترات سابقة ببناء مجموعة من المقابر، وباعوا جزء منها للمواطنين، ودي مش مرخصة وغير مقننة وغير مصرح بالدفن في هذه الأراضى وفي الأساس هذه الأراضى كانت مخصصة لاستخدامات صناعية لأهمية موقعها وأنها في مكان مهمة جدا للصناعة، وموضوع الصناعة هام جدا بالنسبة للدولة وتم التعدي على هذه الأراضي".

وأوضح المحافظ، أن هذه المنطقة كانت مخصصة لاستخدامات صناعية نظرا لموقعها، كما أنه بالقرب منها تم تخصص 172 فدانا كجبانات لدفن الموتي، بعدما تم التأكد من عدم صلاحيتها للزراعة، وتحويلها لأنشطة أخرى منها جبانات وأنشطة صناعية متنوعة، وأن ما يحدث حاليا هو محاولة لتضليل المواطنين الذين قاموا بشراء تلك المقابر.



مقابر الخانكة الوهمية