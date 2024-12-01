شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: مصر لها السبق في حمل راية القرآن الكريم والعناية بعلومه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري أن مصر كانت ولا زالت وستظل قبلة لعلوم الشريعة وعلوم الإسلام، مشيراً إلى أن القرآن الكريم نزل في مكة المكرمة لكنه تم تجويده وتلاوته وتفسير علومه عبر التاريخ على أرض مصر.



وقال وزير الأوقاف - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد إن مصر خرجت أجيالا عديدة من قراء القرآن الكريم ومن الأئمة والعلماء، موضحا أن مصر لها السبق في حمل راية القرآن الكريم ترتيلا وتجويدا وقراءة والعناية بعلومه .



وأعرب عن سعادته لتقديم الوزارة المسابقة العالمية الحادية والثلاثين للقرآن الكريم لشعب مصر العظيم والإنسانية كلها يوم 7 ديسمبر الجاري وتستمر الوزارة من خلاله في تقديم رعايتها الكبرى لحفظة القرآن الكريم.



وأضاف "اخترنا اسم القارئ الشيخ محمد رفعت على هذه النسخة من المسابقة إحياءً واعتزازا بهذا القارئ الجليل قيثارة السماء كما سماه قراء القرآن الكريم"، وأوضح أن المسابقة العالمية للقرآن الكريم تنعقد في مسجد مصر الكبير حتى تكون باكورة لانطلاق هذا المسجد لـداء رسالته العلمية التي تصل إلى كل أنحاء العالم.



ونوه الأزهري بأن هذه المسابقة تأتي استمرارا وتأكيدا على دور مصر الريادي، كباقي الأعمال التي تشرف عليها وزارة الأوقاف والأزهر الشريف.. معربا عن أمله في أن تكون المسابقة حلقة من سلسلة متصلة من تقديم علوم الشريعة الإسلامية ذات المنهج الوسطي المعتدل الذي يحمي من الإرهاب، ويبني الإنسان، ويصنع الحضارة.