شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة يناقش تعزيز التعاون في مجال الصحة العامة مع دولة الفلبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، اليوم الأحد، السفير نادر زكي، سفير جمهورية مصر العربية بالفلبين، لبحث فرص التعاون في القطاع الصحي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واستهل الوزير اللقاء بالترحيب بالسفير نادر زكي، مؤكدا أهمية دور سفراء مصر بالخارج، في تعزيز التفاهم المتبادل، وتوسيع آفاق التعاون في القطاع الصحي، مما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة، حرصًا على صحة المواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن اللقاء تضمن مناقشة سبل تعزيز التعاون في مجال الصحة العامة مع دولة الفلبين، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، حيث تمت مناقشة تجربة الفلبين في مجال التمريض، كما ناقش الوزير اقتراح السفير نادر زكي، بشأن توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة الأزهر، وجامعة الفلبين، لتبادل الخبرات الدراسية والكوادر الفنية.

وقال «عبدالغفار» إن الوزير ناقش إمكانية التعاون مع الفلبين لإنشاء معهد للتمريض بمصر، واستقبال خبراء من الفلبين في مجال التمريض، لتبادل الخبرات الدراسية، واستقدام مدربين لتدريب الكوادر عمليًا، لافتًا إلى أهمية التنسيق مع إدارة التمريض بالوزارة، ونقابة التمريض، وتوقيع بروتوكول تعاون مع الجانب الفلبيني بهذا الشأن.

وأضاف «عبدالغفار» أن اللقاء تطرق إلى بحث فرص تصدير الدواء للفلبين، لتحقيق التكامل في الاحتياجات بين البلدين، والتواصل المباشر مع شركات الأدوية، منوهًا إلى أهمية التنسيق بين هيئة الدواء المصرية (ADA)، وإدارة الغذاء والدواء في الفلبين (FDA)، لاعتماد الإجراءات اللازمة لعملية تسجيل الدواء.