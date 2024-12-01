شكرا لقرائتكم خبر عن الخدمات البيطرية تكثف حملاتها لضبط مراكز بيع الأدوية واللقاحات البيطرية والان مع تفاصيل الخبر

تلقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، تقريرًا من الدكتور ممتاز شاهين، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول الجهود المستمرة لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية، بما في ذلك حملة التحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

ونفذت الهيئة حملات تفتيشية مكثفة على مراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية والعيادات البيطرية في مختلف محافظات الجمهورية خلال شهر نوفمبر 2024.

وفى التقرير التالى نتعرف على نتائج حملات التفتيش :

المنشآت التي تم التفتيش عليها: 448 منشأة.

المنشآت المخالفة: 98 منشأة.

المخالفات التي تم رصدها العمل بدون ترخيص - تداول أدوية ولقاحات بيطرية بدون موافقة الجهات المختصة.

الإجراءات المتخذة

تم إصدار 31 قراراً إدارياً لإغلاق المنشآت البيطرية المخالفة، والتي بلغ عددها 77 منشأة موزعة على المحافظات التالية: الدقهلية، الشرقية، القليوبية، الإسماعيلية، كفر الشيخ، المنوفية، الغربية، بني سويف، البحيرة، المنيا، الفيوم، القاهرة، الجيزة، سوهاج، الأقصر، وقنا.

تحرير 4 محاضر جنح بمحافظتي كفر الشيخ والبحيرة.

تحرير 7 محاضر إدارية بمحافظات القليوبية، الشرقية، بني سويف، الجيزة، وقنا.

تنفيذ قرارات الإغلاق الإداري لعدد 9 مراكز بيطرية مخالفة بمحافظات بني سويف، الأقصر، والفيوم، بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات المائية، وبعد دراسة الحالة الأمنية بالتنسيق مع الأجهزة المختصة.

تهدف الحملات إلى:

1. ضمان تداول أدوية ولقاحات بيطرية ذات جودة عالية.

2. الحد من بيع الأدوية المغشوشة أو غير المرخصة.

3. رفع كفاءة الخدمات البيطرية المقدمة للمربين، وحماية الثروة الحيوانية من المخاطر الصحية.

تعكس الحملات جهود الهيئة العامة للخدمات البيطرية في تطبيق القانون، وضمان جودة الخدمات البيطرية، والحفاظ على صحة وسلامة الثروة الحيوانية وتؤكد الهيئة استمرارها في تنفيذ المزيد من الحملات التفتيشية لضبط الأسواق وتحقيق الأمن الحيوي في مختلف أنحاء الجمهورية.

