شكرا لقرائتكم خبر عن "المحبوب وخفايا القلوب" فى عظة الأحد على قناة ON والان مع تفاصيل الخبر

أُذيعت، صباح اليوم، كلمة للأب القس مرقوريوس نبيل كاهن كنيسة السيدة العذراء مطرانية حلوان، عبر قناة ON إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لقنوات، وذلك في إطار برنامج عظة الأحد الأسبوعية.

وتناول الأب القس من خلال قراءات قداس اليوم، وهو الأحد الرابع من شهر هاتور، وموضوع إنجيله وهو "الشاب الغني" في إنجيل مرقس والأصحاح العاشر، وأشار إلى أن بقدر ما تفرغ النفس من أجل الله لتكون إناءً مختارًا بقدر ما تمتلئ من النعمة الروحية، "«هَا نَحْنُ قَدْ تَرَكْنَا كُلَّ شَيْءٍ وَتَبِعْنَاكَ»" (مر 10: 28).

جدير بالذكر أن قداسة البابا تواضروس الثاني، شهد مساء اليوم السبت، في المقر البابوي بالقاهرة، حفل تخريج دفعتين جديدتين من معهد تاريخ الكنيسة التابع لإيبارشية المعادي، بحضور نيافة الأنبا دانيال مطران الإيبارشية وسكرتير المجمع المقدس وعميد المعهد، ونيافة الأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية.