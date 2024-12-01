شكرا لقرائتكم خبر عن فاكسيرا تكشف خطط توطين صناعة اللقاحات والأمصال للتوسع فى التصدير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الشركة القابضة للأمصال واللقاحات فاكسيرا إنها تستهدف توطين صناعة اللقاحات حتى تصبح مصر مركزا إقليميا لتصنيع اللقاحات والتصدير للقارة الأفريقية.

وتابعت الشركة القابضة للأمصال واللقاحات: يتم العمل على خطة الدولة لتوطين صناعة اللقاحات محليا من خلال تسجيل منتجات الشركة فى دولتى اليمن وليبيا وبدء التصدير لهذه الدول.

وتابعت: جار التعاون مع كل من دولتى مالى والسودان لتصدير الأمصال المصنعة محلياً لدى الشركة والبدء فى إجراءات تسجيل الشركة فى دولة زيمبابوى لبدء تصدير المنتجات المصنعة محلياً.

واستكملت: يتم توطين صناعة اللقاحات من خلال استغلال خطوط الإنتاج لدى فاكسيرا من خلال الشراكة مع احد الشركات المصرية الخليجية ومع الجانب الصينى مع إنشاء مصنع مجهز طبقاً لمتطلبات منظمة الصحة العالمية للتصنيع الجيد لإنتاج لقاح بى سى جى أورام.

وتابعت: تم البدء فى تصدير شحنة أمصال ثعبان وعقرب وكذلك لقاح كلب وتيتانوس وقائى لدولة ليبيا والبدء فى إجراءات التصدير شحنة أمصال ثعبان لدولة قبرص بمبلغ 85000 دولار أمريكي.