شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الشراء الموحد تسدد مستحقات الشركات لتوفير المستلزمات الطبية للمستشفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت هيئة الشراء الموحد سداد 10 مليارات جنيه لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية للمستشفيات الحكومية بالجمهورية .

وقالت هيئة الشراء الموحد تم توفير الاحتياجات المالية المطلوبة بشكل عاجل للشركات المتعلقة بتوريد الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بالقطاعات الحكومية .

وأكدت تحسين نسبة توافر المستلزمات الطبية العامة بنسبة 70 % لآخر شهرين، و تحسن توريد الخيوط الجراحية والشبك الجراحي بنسبة 40%، وفيما يخص مستلزمات القلب.

وتم توفير المستلزمات الخاصة بجراحة القلب والصدر لـ 3,000 حالة، وتوفير 1,300 صمــام ميكانيكال، و100 صمــام نسيجي تكفي 1.400 حالة تغير صمام، و توفير 200 مؤكسد أطفال، و300 مؤكسد رضع يكفي لـ 500 حالة جراحة قلب الأطفال، إضافة إلى توفير 600 مؤكسد كبار.