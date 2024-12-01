شكرا لقرائتكم خبر عن العاملون بالتنمية المحلية يهنئون الوزيرة بجائزة التميز الحكومى العربى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

استقبل جميع قيادات وزارة التنمية المحلية والعاملين والعاملات بها ، الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الأحد، وسط استقبال حافل وفرحة عارمة، لتهنئتها بمناسبة حصولها على جائزة التميز الحكومى العربى كأفضل محافظ على مستوى العالم العربى لعام 2024 ، وذلك تقديرًا لجهودها البارزة فى تطوير منظومة العمل المحلى وتحقيق إنجازات ملموسة فى محافظة دمياط.

وأعرب قيادات وزارة التنمية المحلية والعاملين بها عن فخرهم واعتزازهم بهذا الإنجاز الكبير الذى حققته وزيرة التنمية المحلية والذى يعد شهادة على العمل الجاد والإبتكار والجهود الدؤوبة والتفانى فى خدمة الوطن والمواطنين خلال توليها منصب محافظ دمياط ، حيث استطاعت بحكمتها وإصرارها ودعمها المتواصل لمنظومة العمل على أن تحقق إنجازات ملموسة على أرض الواقع بالمحافظة ، وأشادوا بجهود الدكتورة منال عوض فى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بالمحليات ودعم مشروعات التنمية المستدامة، مؤكدين أن هذا التكريم ليس فقط تكريمًا شخصيًا للدكتورة منال عوض، بل هو تتويج لجهود الدولة فى دعم خطط التنمية والعمل بروح الفريق لتحسين حياة المواطنين فى مختلف المحافظات وكذا تمكين المرأة على كافة المستويات .

كما أكد الموظفين أن اخلاص وزيرة التنمية المحلية وتفانيها فى العمل يعد مصدر إلهام لنا جميعًا، وأن تكريمها وفوزها بهذه الجائزة هو استحقاق يعكس رؤيتها وجهودها المتميزة فى تعزيز مسيرة التطوير والابتكار فى العمل الحكومي، وهو إضافة قيمة لسجل إنجازاتكم المشرفة، وأضافوا: نحن على ثقة ويقين بأن وزارة التنمية المحلية ستكون فى أبهى صورها وستحقق الهدف المطلوب من برامجها المختلفة من أجله فى دعم حركة التنمية فى ضوء قيادة سيادتكم الحكيمة والرشيدة .

ومن جانبها شكرت الدكتورة منال عوض جميع القيادات والعاملين والعاملات بالوزارة، ووعدتهم بالعمل الدؤوب لصالح الوطن والمواطن ، والعمل على تحسين أحوالهم قائلةً : سأبذل ما فى وسعى لتحسين الخدمات المقدمة لجميع العاملين بالوزارة والمحافظات وأبناء جميع محافظات الجمهورية .

كما إلتقت الدكتورة منال عوض، مع عدد من قيادات الوزارة من مساعدى ومستشارى الوزيرة ورؤساء القطاعات والإدارات المركزية ومديرى العموم، الذين حرصوا على تقديم التهنئة لها بمناسبة حصولها على جائزة التميز الحكومى العربى كأفضل محافظ فى احتفالية خاصة ، مؤكدين أن تلك الجائزة تعكس انجازاتها وجهودها الملموسة فى هذا المنصب، كما تبرز قدرات المرأة المصرية المتميزة فى جميع المجالات، وتأتى انعكاسا للدعم الدائم وايمان الارادة السياسية بقدرات وامكانات المرأة المصرية، متمنين لهما دوام النجاح والتوفيق، معربين عن فخرهم بالعمل تحت قيادتها .

وأعربت الدكتورة منال عوض عن اعتزازها الشديد بهذه الاحتفالية التى أقامها قيادات الوزارة لها ، مؤكدًة أنها سوف تبذل قصار جهدها لتنفيذ توجيهات ورؤية القيادة السياسية والعمل على خدمة المواطنين فى جميع المحافظات ، ووجهت كافة القيادات بالوزارة بضرورة التفانى بالعمل ليكون لديهم فرصة فى التقديم للحصول على جائزة مصر للتميز الحكومى سواء على المستوى المحلى أو العربى لتحفيز ثقافة الإبداع والتميز وروح التنافس والتميز على مستوى الموظفين من جهة، وعلى مستوى المؤسسات الحكومية من جهة أخرى، حيث يتسنى تكريم المتميزين فى أداء الخدمات العامة من العاملين بالوزارة مما يرسخ قيم العطاء والانتماء، ويحفز الجميع على الارتقاء بمستويات الأداء والالتزام بمعايير الجودة، وذلك للمساهمة فى تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 ، مؤكدًة ان الجائزة تهدف إلى خلق روح التنافس بين المرشحين بما سيعود على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن وزيادة تنافسية الدولة.

ووجه بعض العاملين بالوزارة الشكر للدكتورة منال عوض لإتاحة الفرصة لهم لحصولهم على دراجاتهم الوظيفية من خلال إعلان الوزارة لمسابقة الوظائف القيادية الشاغرة، وأكدت وزيرة التنمية المحلية على حرصها الدائم للدفع بدماء جديدة من القيادات المتميزين والمرأة للعمل بالمناصب القيادية بالوزارة ودفع عجلة التنمية فى كافة أنحاء مصر، بما يتسق مع جهود الحكومة برفع كفاءة وتطوير الجهاز الإدارى للدولة لإكسابه مزيد من المرونة والسرعة فى تنفيذ الاختصاصات الوظيفية ومهام وتكليفات العمل.



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استقبال الوزيرة بعد فوزها بجائزة التميز الحكومى العربى



استقبال الوزيرة لتهنئتها بعد فوزها بجائزة التميز الحكومى العربى



استقبال وزيرة التنمية المحلية بعد فوزها بجائزة التميز الحكومى العربى



العاملون بوزارة التنمية المحلية يهنئون الوزيرة