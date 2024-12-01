شكرا لقرائتكم خبر عن المحكمة الاقتصادية تذيع مقطعى فيديو باللغتين الإنجليزية والعربية عن نشأتها والان مع تفاصيل الخبر

أذاعت محكمة القاهرة الاقتصادية، عبر صفحتها الرسمية بالفيس بوك وإنستجرام مقطعين مرئيين باللغتين الإنجليزية والعربية يتناولان نشأة المحاكم الاقتصادية وأهدافها واختصاصاتها وفقًا لقانون إنشائها.

وتضع محكمة القاهرة الاقتصادية خطة لتطوير منظومة الخدمات المقدمة للمتقاضين والمحامين بكل سهولة ويسر، بصورة تواكب تطلعات جموع المتعاملين معها ومتطلبات العصر، انطلاقا من إيمان راسخ بأن العدل هو أساس بناء الأوطان، وعماد استقرارها.

وفي هذا الإطار حرصت محكمة القاهرة الاقتصادية على أن تكون هذه البوابة أداة فاعلة للتواصل، وتقديم خدمات ذات جودة عالية تبسط الإجراءات وتختصر الوقت دون أن يمس ذلك بالدقة والأمان المطلوبين.

