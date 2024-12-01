شكرا لقرائتكم خبر عن الفلسفة الإسلامية حاضرها ومستقبلها في العالم بمؤتمر دولي بدار الإفتاء.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد الجمعية الفلسفية المصرية بالتعاون مع دار الإفتاء المصرية مؤتمرا دوليا فى الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر 2024 م؛ لمناقشة دور الفلسفة الإسلامية فى حاضرها ومستقبلها فى نشر الفكر المستنير وقيم التسامح والتعايش، وذلك برئاسة الدكتور نظير عياد مفتى الديار المصرية والدكتور مصطفى النشار رئيس الجمعية الفلسفية المصرية .

وقال الدكتور عبد الراضى رضوان عميد كلية دار العلوم الأسبق ومقرر المؤتمر أن هذا المؤتمر يعقد على مدار 3 أيام اليوم الأول بمقر دار الافتاء المصرية بحضور مفتى الديار المصرية الدكتور نظير عياد والدكتور مصطفى النشار رئيس الجمعية الفلسفية المصرية وقادة المؤسسات الدينية والفكرية والعلمية والثقافية، وأشار إلى أن المؤتمر سيناقش القضايا التشريعية والفلسفية فى إطار الفكر الاسلامى المستنير، وأن هذا المؤتمر إلى جانب ذلك يُعدُّ من أوجه التعاون البنَّاء بين الجمعية الفلسفية ودار الإفتاء المصرية، وأنه من المتوقع توقيع برتوكول تعاون بين الجمعية الفلسفية ودار الافتاء من أجل تكريس وتعظيم التعاون بينهما فى خدمة القضايا الفقهية والإسلامية على أن يكون هذا المؤتمر دوريا سنويا، ليكون مثالا يحتذى فى التعاون بين مؤسسات الدولة المصرية.