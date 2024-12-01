شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى للمرأة" ينظم ندوة عن الشمول المالي للسيدات المترددات على شكاوى المجلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم المجلس القومى للمرأة ممثلاً فى مكتب شكاوى المرأة ندوة عن الشمول المالي، استهدفت السيدات المترددات على المكتب، وحاضر خلالها أحمد غريب مشرف محافظة البحيرة- الشمول المالي، وذلك فى إطار حملة الـH 16 يوم من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة، وضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، والمبادرة الرئاسية بداية، وفى ضوء مشروعات مجموعات الادخار والاقراض الرقمى "تحويشة" الذى ينفذه المجلس القومى للمرأة بالشراكة مع البنك المركزى المصرى والبنك التجارى الدولى ضمن برنامج الشمول المالي.

تضمنت الندوة التعريف بالمجلس واختصاصاته، والتعريف بمشروع مجموعات الإدخار والإقراض الرقمى وبرنامج "تحويشة"، و الشمول والتثقيف المالى للسيدات، وكيفية تحقيق الأهداف وعمل الميزانيات، وأنواع وأماكن تقديم القروض، وآلية عمل برنامج " تحويشة"، وبطاقة المدفوعات "ميزة"، ودور الميسرات الماليات بالمجلس .

كما تم استعراض الفرق بين القرض والتمويل، وبين الحساب الجارى وحساب التوفير، والوديعة والشهادة، وأنواع التأمين، والخدمات التى يقدمها مركز تنمية مهارات المرأة بالمجلس للسيدات من تدريبات وورش بالمشاغل والوحدات الإنتاجية، والتى تتيح فرصة اتقان حرفة لكل سيدة لتدر لها الدخل وتحقق لها التمكين الاقتصادي.